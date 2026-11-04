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Ce a avut de spus Federico Valverde, după ce i-a adus victoria lui Real Madrid în minutul 90+2 cu AEK Atena

d Scris de digi sport
Ce a avut de spus Federico Valverde, după ce i-a adus victoria lui Real Madrid în minutul 90+2 cu AEK Atena
Aosom
Ce a avut de spus Federico Valverde, după ce i-a adus victoria lui Real Madrid în minutul 90+2 cu AEK Atena

Sursa: Digisport

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