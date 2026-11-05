 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Ce a găsit Remus Borza la STB, fără precedent în cariera de 31 de ani: Sunt trei ingrediente fatale, iar combinația lor este explozivă

d Scris de doinița manic
Ce a găsit Remus Borza la STB, fără precedent în cariera de 31 de ani: Sunt trei ingrediente fatale, iar combinația lor este explozivă
Aosom
Remus Borza a declarat la interviurile DC NEWS că "momentul adevărului" pentru Societatea de Transport București (STB) va fi săptămâna viitoare. Avocatul a explicat amploarea dezastrului financiar cu care se confruntă s

Sursa: Dcnews

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech