Ce a spus cea mai bună marcatoare a lui CSM București după eșecul la scor din Franța: „Astăzi am depășit orice limită”

Sâmbătă, 7 noiembrie, într-un meci din etapa a 7-a a Ligii Campionilor, CSM București a suferit cea mai drastică înfrângere din istoria participării ei în această competiție: 25-40 vs. Brest. La finalul partidei, Valeriia Maslova (25 de ani), cea mai bună marcatoare a „tigroaicelor”, a vorbit despre eșecul din Franța. ...

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