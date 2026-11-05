Ce au spus marcatorii Universității Craiova după victoria cu Egnatia: „Contează trofeele de anul trecut și determinarea”

Nicușor Bancu și Alexandru Cicâldău, marcatorii Universității Craiova în victoria cu Egnatia, scor 2-0, au oferit o primă reacție după partida câștigată de olteni pe „Ion Oblemenco”. Cei doi au vorbit despre reușitele lor, despre obiectivele oltenilor, dar și despre programul încărcat pe care îl au. ...

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