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Sport

Ce au spus marcatorii Universității Craiova după victoria cu Egnatia: „Contează trofeele de anul trecut și determinarea”

t Scris de tudor belivacă
Ce au spus marcatorii Universității Craiova după victoria cu Egnatia: „Contează trofeele de anul trecut și determinarea”
Aosom
Nicușor Bancu și Alexandru Cicâldău, marcatorii Universității Craiova în victoria cu Egnatia, scor 2-0, au oferit o primă reacție după partida câștigată de olteni pe „Ion Oblemenco”. Cei doi au vorbit despre reușitele lor, despre obiectivele oltenilor, dar și despre programul încărcat pe care îl au. ...

Sursa: Gsp

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