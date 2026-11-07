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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

Ce i-o fi spus lui Găman? Ricardo Sousa, două ”galbene” în câteva secunde. ”Trebuie să fim corecți cu toată lumea”

d Scris de digi sport
Ce i-o fi spus lui Găman? Ricardo Sousa, două ”galbene” în câteva secunde. ”Trebuie să fim corecți cu toată lumea”
Aosom
Ce i-o fi spus lui Găman? Ricardo Sousa, două ”galbene” în câteva secunde. ”Trebuie să fim corecți cu toată lumea”

Sursa: Digisport

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