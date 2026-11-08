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Sport

Ce înseamnă de fapt Serbia pentru Djokovic? Tatăl său a făcut public un schimb de mesaje incredibil

c Scris de cristian mihală
Ce înseamnă de fapt Serbia pentru Djokovic? Tatăl său a făcut public un schimb de mesaje incredibil
Aosom
Srdjan Djokovic, tatăl lui Novak Djokovic, a citit într-un podcast schimbul de mesaje pe care l-a avut înainte de Jocurile Olimpice de la Tokyo. Familia milita

Sursa: Eurosport Romania

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