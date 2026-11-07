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Sport

Ce l-a impresionat pe Raul Rusescu în Universitatea Craiova - Egnatia: „N-ai cum să nu te gândești”

r Scris de răzvan stamatiu
Ce l-a impresionat pe Raul Rusescu în Universitatea Craiova - Egnatia: „N-ai cum să nu te gândești”
Aosom
Universitatea Craiova - Egnatia 2-0. Raul Rusescu a reacționat după victoria campioanei României în Conference League. Invitat la GSP Live după succesul oltenilor, Rusescu a avut cuvinte de laudă pentru elevii lui Filipe Coelho. Fostul atacant a remarcat capacitatea Craiovei de a răsturna situația în favoarea ei, după un început de meci dominat de albanezi. VIDEO. ...

Sursa: Gsp

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