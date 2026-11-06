Ce l-a iritat pe Laurențiu Reghecampf: ”Nu îți răspund, nu îmi mai pune întrebări, te rog frumos!

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Laurențiu Reghecampf, a afirmat, vineri, într-o conferință de presă, înaintea meciului cu Corvinul Hunedoara, din etapa a 15-a a Superligii, că la gruparea bucureșteană nu se pune problema răbdării, întrucât toți cei implicați trebuie să obțină rezultate, acest mesaj fiind transmis jucătorilor după ultimele două partide încheiate cu rezultate nesatisfăcătoare.

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