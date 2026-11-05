Ce mai face azi Mihai Eșanu, portarul care a retrogradat cu Dinamo în 2022

Mihai Eșanu, 28 de ani, titularul din poarta lui Dinamo în meciul de „baraj” cu U Cluj din 2022, cel care a dus la retrogradarea „câinilor”, nu-și mai găsește locul. E liber de contract din vară și nu a mai jucat un meci oficial din 3 februarie 2025. Și-a încheiat socotelile cu Petrolul în vara acestui an, dar nu reușește să-și găsească un nou angajament. La 28 de ani, cariera lui Mihai Eșanu pare să fi intrat într-un impas. ...

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