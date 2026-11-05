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Ce mesaj a avut președintele FIFA, după ce Cristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea de la naționala Portugaliei

d Scris de digi sport
Ce mesaj a avut președintele FIFA, după ce Cristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea de la naționala Portugaliei
Aosom
Ce mesaj a avut președintele FIFA, după ce Cristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea de la naționala Portugaliei

Sursa: Digisport

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