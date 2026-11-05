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Ce nebunie: un autogol în prelungiri le-a ”furat” primul punct din ISTORIE în Europa! Adversarii, de 22 de ori mai valoroși

d Scris de digi sport
Ce nebunie: un autogol în prelungiri le-a ”furat” primul punct din ISTORIE în Europa! Adversarii, de 22 de ori mai valoroși
Aosom
Ce nebunie: un autogol în prelungiri le-a ”furat” primul punct din ISTORIE în Europa! Adversarii, de 22 de ori mai valoroși

Sursa: Digisport

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