Ce pensie are Rică Răducanu și dezvăluiri despre banii pierduți la păcănele: „M-am și certat cu poștașul!”

Rică Răducanu (80 de ani), fostul mare portar al Rapidului și unul dintre cele mai pitorești personaje din fotbalul românesc, a făcut o serie de dezvăluiri savuroase despre viața sa, banii câștigați de-a lungul carierei, pensia pe care o primește în prezent, dar și despre slăbiciunile care l-au costat scump. Totul la „Prietenii lui Ovidiu”. Ajuns la vârsta la care trage linie după o viață plină de experiențe, Rică Răducanu spune că primește o pensie de 2. ...

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