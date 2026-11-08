Ce prăbușire! Detaliul care arată în ce situație a ajuns FCSB

FCSB trece din nou printr-un sezon complicat în Superligă și nici venirea lui Laurențiu Reghecampf nu a îmbunătățit situația. Formația roș-albastră a început al treilea mandat al lui Reghe cu trei victorii la rând (1-0 cu Oțelul, 2-1 cu FC Voluntari și 4-1 cu Rapid), dar de atunci au urmat trei partide pierdute. Au fost o înfrângere în Cupa României (0-1 cu Gloria) și două în campionat (0-1 cu U Cluj și 0-1 contra Corvinului). ...

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