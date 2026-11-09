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Sport

Ce reacție! Diego Simeone nu s-a mai abținut în Atletico Madrid - Barcelona

d Scris de digi sport
Ce reacție! Diego Simeone nu s-a mai abținut în Atletico Madrid - Barcelona
Aosom
Ce reacție! Diego Simeone nu s-a mai abținut în Atletico Madrid - Barcelona

Sursa: Digisport

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