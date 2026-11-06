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Sport

Ce s-a întâmplat imediat după FC Argeș - Dinamo! Andrei Nicolescu, înjurat

c Scris de cezar titor
Ce s-a întâmplat imediat după FC Argeș - Dinamo! Andrei Nicolescu, înjurat
Aosom
FC Argeș - Dinamo 2-1, în runda 15 a Superligii. Reporterii GSP prezenți pe stadionul din Mioveni au surprins scenele petrecute imediat după fluierul final. Golul marcat de Mamadou Mendy în minutul 90+1, venit în urma gafei lui Nikita Stoinov, a făcut ca FC Argeș să bifeze primul succes, după o pauză de 10 etape. La finalul partidei, piteștenii au dat startul unei „fiesta”, cu imnul clubului răsunând din boxele arenei de la Mioveni. O veritabilă explozie de bucurie. ...

Sursa: Gsp

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