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Sport

Ce scrie presa din Ungaria despre românul care a umilit-o pe AC Milan pe San Siro

a Scris de adrian duţă
Ce scrie presa din Ungaria despre românul care a umilit-o pe AC Milan pe San Siro
Aosom
Marius Corbu (24 de ani) a fost titular pentru Ferencvaros în victoria cu AC Milan, scor 2-0, de pe San Siro, din grupa unică de Europa League. Mijlocașul central i-a impresionat pe maghiari. În așteptarea convocării la naționala României pentru meciurile din Liga Națiunilor, Marius Corbu a fost unul dintre cei mai buni oameni ai lui Ferencvaros pe San Siro. Corbu a ajuns la 4 meciuri în grupa de Europa League în acest sezon în tricoul vicecampioanei Ungariei. ...

Sursa: Gsp

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