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Ce scriu spaniolii despre Andrei Rațiu după eșecul cu Real Sociedad » Faza remarcată de AS

r Scris de romeo ene
Ce scriu spaniolii despre Andrei Rațiu după eșecul cu Real Sociedad » Faza remarcată de AS
Aosom
Andrei Rațiu (28 de ani), fundașul dreapta al celor de la Rayo Vallecano, a fost integralist în înfrângerea suferită în deplasare cu Real Sociedad, scor 0-1, în etapa a 12-a din La Liga. Jurnaliștii de la AS au remarcat o fază în care acesta putea oferi o pasă decisivă, în repriza a doua. ...

Sursa: Gsp

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