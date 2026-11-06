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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

Ce spune Jorge Jesus despre retragerea lui Cristiano Ronaldo. Selecționerul nu a știut nimic

a Scris de anca flondor
Ce spune Jorge Jesus despre retragerea lui Cristiano Ronaldo. Selecționerul nu a știut nimic
Aosom
Jorge Jesus a declarat vineri că a aflat despre retragerea lui Cristiano Ronaldo din fotbalul internațional în același moment cu publicul

Sursa: Stiri Pe Surse

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