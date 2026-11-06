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Sport

Cea mai mare greșeală din cariera lui Șumudică: „Am fost un idiot! Treceam de un milion de euro pe an!”

s Scris de sergiu crăciun(
Cea mai mare greșeală din cariera lui Șumudică: „Am fost un idiot! Treceam de un milion de euro pe an!”
Aosom
Marius Șumudică (55 de ani), antrenorul de la CFR Cluj, a povestit cel mai mare regret al carierei sale.

Sursa: Monitorul Cluj

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