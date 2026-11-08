„Cea mai puternică din Italia” » Fabregas, cuvinte mari la adresa lui Chivu și Inter

Cesc Fabregas (39 de ani), antrenorul lui Como, a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Inter, echipa antrenată de românul Cristi Chivu (45 de ani) înaintea meciului direct. Inter - Como, duel în etapa cu numărul 11 din Serie A se joacă astăzi, de la ora 19:00. Duelul de la Milano va fi în direct pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2, dar și în format liveTEXT pe GSP.ro. ...

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