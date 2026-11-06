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Sport

Cei de la Como "își văd lungul nasului" înaintea duelului cu Interul lui Chivu: "Nu spun ceva banal"

n Scris de nicu savin
Cei de la Como "își văd lungul nasului" înaintea duelului cu Interul lui Chivu: "Nu spun ceva banal"
Aosom
Inter - Como va fi marele derby al etapei a 11-a din Serie A, cele două formații fiind despărțite de numai două puncte. Formația lui Cesc Fabregas vine după un

Sursa: Eurosport Romania

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