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Cel mai bun 11 al anului: Balonul de Aur Kane lipsește, Messi a fost inclus

i Scris de iosif pintilie
Cel mai bun 11 al anului: Balonul de Aur Kane lipsește, Messi a fost inclus
Aosom
Lionel Messi a revenit în echipa „World 11” a FIFPRO, înregistrând o a 18-a selecție, ceea ce reprezintă un nou record, însă câștigătorul Balonului de Aur, Harry Kane, a fost o omisiune surprinzătoare din echipa aleasă de jucătorii profesioniști din 73 de țări.

Sursa: Ziare

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