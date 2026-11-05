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Sport

Cel mai bun din UEFA Champions League: 80.000.000 € pentru transfer, dar doar la Real Madrid!

d Scris de digi sport
Cel mai bun din UEFA Champions League: 80.000.000 € pentru transfer, dar doar la Real Madrid!
Aosom
Cel mai bun din UEFA Champions League: 80.000.000 € pentru transfer, dar doar la Real Madrid!

Sursa: Digisport

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