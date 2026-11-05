Cel mai periculos oraș din lume: „Oprește-te, un lunetist te va ucide!”

La Rinconada, situat în Munții Anzi din Peru, este cel mai înalt oraș locuit din lume, la 4.800-5.200 m altitudine, atrăgând zeci de mii de oameni datorită zăcămintelor de aur descoperite încă din vremea incașilor. Orașul este cunoscut drept „Paradisul Diavolului” din cauza condițiilor dure de trai și a pericolelor cotidiene, informează Onet, care citează publicația britanică Express.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗