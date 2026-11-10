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Sport

Cele două echipe care vor lupta pentru marele premiu Asia Express 2026. Cine sunt finaliștii

a Scris de ana teșcan
Cele două echipe care vor lupta pentru marele premiu Asia Express 2026. Cine sunt finaliștii
Aosom
Echipa formată din Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu și cea formată din Valerie Lungu și Alex Gîlcă s-au calificat în marea finală a Asia Express Trei echipe au concurat în semifinala difuzată marți seară: Valerie Lungu și Alex Gîlcă, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă și Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu. Prima provocare a …

Sursa: Hotnews

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