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Sport

„Cele mai grele zile din viața mea”. Prima reacție a portarului care și-a faultat mortal adversarul

i Scris de ioana andreescu
„Cele mai grele zile din viața mea”. Prima reacție a portarului care și-a faultat mortal adversarul
Aosom
Portarul Jesús Owono nu va uita niciodată meciul de luni, din liga a doua de fotbal a Spaniei.

Sursa: Stirile Pro.tv

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