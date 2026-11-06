Cele mai noi imagini de pe șantierul unde se ridică stadionul Dinamo

Vineri la prânz au apărut noi imagini de pe șantierul unde se construiește viitorul stadion Dinamo, la aproximativ o lună de la reluarea lucrărilor. Proiectul din șoseaua Ștefan cel Mare a intrat într-o nouă etapă, iar în prezent se lucrează la fundația viitoarei arene. La fel ca în ultimele săptămâni, pe pagina de Facebook „Noul Stadion Dinamo” au fost publicate noi informații despre stadiul lucrărilor, însoțite de imagini surprinse pe șantier. ...

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