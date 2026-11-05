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Cesc Fabregas, discurs de mare campion, după 9-1 cu Lens! Cea mai mare victorie din UCL

d Scris de digi sport
Cesc Fabregas, discurs de mare campion, după 9-1 cu Lens! Cea mai mare victorie din UCL
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Cesc Fabregas, discurs de mare campion, după 9-1 cu Lens! Cea mai mare victorie din UCL

Sursa: Digisport

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