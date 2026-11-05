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Cesc Fàbregas, după victoria istorică a lui Como din Liga Campionilor: „Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ”

p Scris de petre apostol
Cesc Fàbregas, după victoria istorică a lui Como din Liga Campionilor: „Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ”
Aosom
Antrenorul lui Como, Cesc Fàbregas, a îndemnat echipa să nu se lase cuprinsă de entuziasm după victoria categorică, scor 9-1, obținută miercuri cu Lens, în etapa a patra a fazei ligii din Liga Campionilor, devenind a doua formație din istorie care marchează 9 goluri într-un meci din competiție.

Sursa: Mediafax Ro

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