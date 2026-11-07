Cetatea 1932 Suceava mergea la Bistrița cu un moral bun, asigurat de cele opt etape consecutive fără înfrângere în Liga 2 – Casa Pariurilor. Calculele de pe hârtie nu s-au confirmat însă și pe teren, iar formația suceveană a cedat în fața Gloriei Bistrița, scor 3-1. Un meci în care Cetatea nu a mai arătat […] The post Cetatea 1932 Suceava, învinsă la Bistrița după opt etape fără eșec first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online Citește mai departe la sursa originală ↗