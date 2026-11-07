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Sport

Cetatea 1932 Suceava, învinsă la Bistrița după opt etape fără eșec

s Scris de suceava news online
Cetatea 1932 Suceava, învinsă la Bistrița după opt etape fără eșec
Aosom
Cetatea 1932 Suceava mergea la Bistrița cu un moral bun, asigurat de cele opt etape consecutive fără înfrângere în Liga 2 – Casa Pariurilor. Calculele de pe hârtie nu s-au confirmat însă și pe teren, iar formația suceveană a cedat în fața Gloriei Bistrița, scor 3-1. Un meci în care Cetatea nu a mai arătat […] The post Cetatea 1932 Suceava, învinsă la Bistrița după opt etape fără eșec first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online

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