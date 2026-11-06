Cetatea 1932 Suceava speră la un rezultat favorabil cu Gloria Bistriţa

Cetatea 1932 Suceava va susţine, în deplasare, sâmbătă, 7 noiembrie a.c., cu începere de la ora 11:00, pe arena „Jean Pădureanu” din Bistriţa, un meci cu Gloria Bistriţa, contând pentru etapa a XII-a a Ligii a II-a. „Urmează un meci destul de greu, dar noi ne-am pregătit bine şi săptămânaCiteşte

Sursa: Cotidianul Crai Nou Citește mai departe la sursa originală ↗