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Sport

CFR Cluj a obținut o remiză nesperată contra campioanei Universitatea Craiova!

s Scris de sergiu crăciun(
CFR Cluj a obținut o remiză nesperată contra campioanei Universitatea Craiova!
Aosom
CFR Cluj a încheiat la egalitate, scor 0-0, în fața Universității Craiova, într-un meci disputat duminică seara, în Gruia.

Sursa: Monitorul Cluj

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