Charles Leclerc a devenit tată » Evenimentul schimbă planurile Ferrari pentru MP al Braziliei

Charles Leclerc, pilotul Ferrari, a devenit tată. Fiica pilotului monegasc, Bianca, s-a născut pe 3 noiembrie la Monaco. Motiv pentru care Dino Beganovic îl înlocuiește pe Leclerc în prima sesiune de antrenamente de la Interlagos, în Marele Premiu al Braziliei. Apar schimbări în programul echipei Ferrari pentru Marele Premiu al Braziliei. Charles Leclerc a devenit tată după ce fiica sa, Bianca, s-a născut pe 3 noiembrie la Monaco. ...

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