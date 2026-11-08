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Sport

Charles Leclerc este în culmea fericirii după nașterea fiicei sale. Ce a declarat pilotul de Formula 1

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Charles Leclerc este în culmea fericirii după nașterea fiicei sale. Ce a declarat pilotul de Formula 1
Aosom
Pilotul de Formula 1 Charles Leclerc a vorbit despre experiența de a deveni tată, la câteva zile după ce soția sa, Alexandra, a născut primul lor copil, o fetiță pe nume Bianca, pe 3 noiembrie.

Sursa: Mediafax Ro

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