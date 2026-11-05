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Chindia Târgoviște - Popești Leordeni 1-0, ACUM, DGS 1. Derby-ul rundei din Liga 2. Ce meciuri vor mai fi la Digi

d Scris de digi sport
Chindia Târgoviște - Popești Leordeni 1-0, ACUM, DGS 1. Derby-ul rundei din Liga 2. Ce meciuri vor mai fi la Digi
Aosom
Chindia Târgoviște - Popești Leordeni 1-0, ACUM, DGS 1. Derby-ul rundei din Liga 2. Ce meciuri vor mai fi la Digi

Sursa: Digisport

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