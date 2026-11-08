 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Chivu a câștigat duelul cu Fabregas. Inter s-a impus cu 2-0 în fața lui Como și a urcat pe locul secund în Serie A

a Scris de aura trif
Chivu a câștigat duelul cu Fabregas. Inter s-a impus cu 2-0 în fața lui Como și a urcat pe locul secund în Serie A
Aosom
Echipa italiană Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, a învins duminică seara, pe teren propriu, pe Como, în etapa a 11-a din Serie A.

Sursa: Stirile Pro.tv

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech