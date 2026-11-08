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Chivu, elogiat în Italia, după ce i-a predat o lecție de fotbal lui Fabregas: "Un Inter grozav"

n Scris de nicu savin
Chivu, elogiat în Italia, după ce i-a predat o lecție de fotbal lui Fabregas: "Un Inter grozav"
Aosom
Inter a învins-o fără drept de apel pe Como, scor 2-0, în derby-ul etapei a 11-a din serie A, iar Cristi Chivu este lăudat la scenă deschisă în Italia. Site-ul

Sursa: Eurosport Romania

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