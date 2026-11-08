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Sport

Chivu îl pune la respect pe Fabregas. Inter câștigă clar duelul noii generații de antrenori din Serie A

p Scris de paul bardașu
Chivu îl pune la respect pe Fabregas. Inter câștigă clar duelul noii generații de antrenori din Serie A
Aosom
Cristian Chivu a câștigat categoric duelul cu Cesc Fabregas, doi dintre cei mai apreciați antrenori ai noii generații din fotbalul italian. Inter Milano s-a impus cu 2-0 în fața revelației Como, într-un meci pe care l-a controlat autoritar. Presa italiană elogiază prestația echipei românului și subliniază superioritatea tactică a acestuia în fața tehnicianului spaniol.

Sursa: Jurnalul Ro

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