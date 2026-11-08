Chivu îl pune la respect pe Fabregas. Inter câștigă clar duelul noii generații de antrenori din Serie A

Cristian Chivu a câștigat categoric duelul cu Cesc Fabregas, doi dintre cei mai apreciați antrenori ai noii generații din fotbalul italian. Inter Milano s-a impus cu 2-0 în fața revelației Como, într-un meci pe care l-a controlat autoritar. Presa italiană elogiază prestația echipei românului și subliniază superioritatea tactică a acestuia în fața tehnicianului spaniol.

Sursa: Jurnalul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗