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Chivu răsuflă ușurat! Unul dintre cei mai buni jucători ai Interului rămâne cel puțin încă un sezon

n Scris de nicu savin
Chivu răsuflă ușurat! Unul dintre cei mai buni jucători ai Interului rămâne cel puțin încă un sezon
Aosom
Campioana Italiei la fotbal, Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, a activat opţiunea de prelungire a contractului lui Federico Dimarco cu încă un

Sursa: Eurosport Romania

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