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Sport

Cine a fost Jesus de Miguel, fotbalistul decedat în urma unei lovituri pe teren. Soția și fiica au fost în tribune la meciul fatidic

o Scris de onuț buzoianu
Cine a fost Jesus de Miguel, fotbalistul decedat în urma unei lovituri pe teren. Soția și fiica au fost în tribune la meciul fatidic
Aosom
Născut în 1996 la Madrid, a crescut în echipa de tineret a lui Leganes și a petrecut o carieră în ligile inferioare.

Sursa: Jurnalul Ro

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