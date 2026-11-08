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Cine este Wang Xingxing, cel care a dezvoltat reobţii umanoizi care dansează, aleargă şi execută mişcări de kung-fu. În zece ani afacerea dezvoltată de acest inginer a ajuns la venituri de peste 250 de milioane de dolari

i Scris de ioana matei
Cine este Wang Xingxing, cel care a dezvoltat reobţii umanoizi care dansează, aleargă şi execută mişcări de kung-fu. În zece ani afacerea dezvoltată de acest inginer a ajuns la venituri de peste 250 de milioane de dolari
Aosom
Roboţii umanoizi care dansează, aleargă şi execută mişcări de kung-fu au făcut din Unitree unul dintre cele mai cunoscute nume ale industriei...

Sursa: Zf Ro

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