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Sport

Ciprian Marica se așteaptă la un transfer-bombă din Superliga: „Puștiul ăsta e incredibil!”

a Scris de alexandru tomuțiu
Ciprian Marica se așteaptă la un transfer-bombă din Superliga: „Puștiul ăsta e incredibil!”
Aosom
Ciprian Marica (41 de ani), fostul atacant al naționalei României și acționar minoritar la Farul Constanța, este impresionat de modul în care apără Rafael Munteanu (20), portarul „marinarilor”. Rafael Munteanu este portarul titular al Farului și a avut evoluții apreciate în actuala stagiune. Tânărul a apărat în 14 partide de campionat. A încasat 21 de goluri și a încheiat 3 partide fără să fie învins. ...

Sursa: Gsp

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