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Sport

City, în cădere liberă: a 3-a înfrângere la rând în Anglia. Delap, fostul ei jucător, a distrus-o

c Scris de cristian mihală
City, în cădere liberă: a 3-a înfrângere la rând în Anglia. Delap, fostul ei jucător, a distrus-o
Aosom
Manchester City a suferit a 3-a înfrângere a sezonului în Premier League (a doua la rând), după ce a cedat cu 3-1 pe City Ground, împotriva lui Nottingham Fores

Sursa: Eurosport Romania

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