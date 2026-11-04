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Sport

Clasamentul din Champions League: PSG și Real Madrid, singurele cu maximum de puncte

t Scris de tudor moisa
Clasamentul din Champions League: PSG și Real Madrid, singurele cu maximum de puncte
Aosom
Etapa a 4-a din Champions League s-a încheiat, astfel că faza principală a ajuns la jumătate. PSG și Real Madrid sunt singurele cu maximum de puncte, iar în top

Sursa: Eurosport Romania

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