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Sport

Clasamentul în Europa League după primele patru etape

d Scris de daniel mihai dragomir
Clasamentul în Europa League după primele patru etape
Aosom
Benfica Lisabona se menține lider în faza ligii din Europa League, după patru etape, bifând al patrulea succes, joi seară, în disputa cu Lech Poznań.

Sursa: Stiri Pe Surse

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