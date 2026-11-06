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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

Clasamentul Superligii după FC Argeș - Dinamo

a Scris de andrei itu
Clasamentul Superligii după FC Argeș - Dinamo
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Meciurile din etapa a 15-a a ediţiei 2026-2027 a Superligii de fotbal au loc de vineri până luni. Rezultate:Vineri 6 noiembrieAFC UTA Arad - FC Petrolul Ploieşti 0-1 (0-0), Arena ''Francisc Neuman'' - AradA marcat:...

Sursa: Dcnews

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