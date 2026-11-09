Clau-gol dă speranțe „câinilor”: „Din ianuarie, el o să zbârnăie!” » Top 3 atacanți din Superliga în viziunea „Lunetistului”

Claudiu Niculescu, 50 de ani, este de părere că olandezul Dean Zandbergen, 25 de ani, va impresiona după pregătirea de iarnă alături de echipă și sub comanda lui Nuno Campos. „Lunetistul” a dezvăluit cititorilor Gazetei Sporturilor care sunt preferințele sale în privința atacanților din Superligă Claudiu Niculescu, 50 de ani, a fost unul dintre marii atacanți români ai ultimelor decenii. ...

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