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Sport

Clubul Tenerife, gest impresionant după moartea lui Jesus de Miguel! Ce sprijin financiar va primi fiica fotbalistului până la 18 ani

m Scris de maria anghel
Clubul Tenerife, gest impresionant după moartea lui Jesus de Miguel! Ce sprijin financiar va primi fiica fotbalistului până la 18 ani
Aosom
Clubul spaniol CD Tenerife a decis să ofere sprijin financiar familiei lui Jesus de Miguel, fotbalistul care și-a pierdut viața în urma unui incident dramatic petrecut pe teren. Fiica acestuia, Carla, în vârstă de doar un an, va beneficia de ajutorul clubului până când va deveni majoră.

Sursa: Click

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