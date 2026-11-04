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Sport

Clujeanul Horațiu Feșnic va arbitra o partidă din faza principală a UEFA Europa League

i Scris de ionuţ grindean
Clujeanul Horațiu Feșnic va arbitra o partidă din faza principală a UEFA Europa League
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Centralul va oficia jocul dintre Crystal Palace și Hoffenheim, din runda cu numărul patru.

Sursa: Ziua De Cluj

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