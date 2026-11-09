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Sport

Coco Gauff a învins-o pe Jessica Pegula la Turneul Campionelor

a Scris de anca flondor
Coco Gauff a învins-o pe Jessica Pegula la Turneul Campionelor
Aosom
Coco Gauff a învins-o pe Jessica Pegula. scor 6-4, 6-7(5), 6-2 în prima zi a Turneului Campioanelor de la Indian Wells, duminică.

Sursa: Stiri Pe Surse

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